Rugby : « Mon corps m’a lancé beaucoup d’alertes… »

Publié le 19 mars 2020 à 12h09 par La rédaction

Dans l’épisode #2 de « 36 Chandelles », le podcast proposé par GMF sur la prévention dans le monde du rugby, Clémentine Sarlat reçoit l’incontournable figure du rugby féminin français, Lénaïg Corson.

Considérée comme l’une des meilleures ambassadrices du rugby français depuis plusieurs années, Lénaïg Corson est l’invité de « 36 Chandelles », épisode #2. L’occasion pour la joueuse de l’équipe de France d’annoncer un choix fort de sa carrière en renonçant à sa prochaine participation aux Jeux Olympiques de Tokyo, cet été, dans l’équipe de rugby à 7 : « J’ai eu, ces deux dernières années, beaucoup de blessures. Et beaucoup de mal à me régénérer, dans la tête, dans le corps. Le corps a souffert, il a puisé toute son énergie et je crois qu’aujourd’hui j’ai atteint mes limites. J’étais sur le projet olympique de Tokyo 2020 et j’ai décidé d’y mettre fin. C’est un choix qui a mis beaucoup de temps avant de se faire. C’est un peu faire le deuil de ma carrière à 7. C’était vraiment devenu très épuisant physiquement et nerveusement, c’est dur d’abandonner finalement, aussi proche du but. Mais d’un côté, je sens que je fatigue et mon corps m’a lancé beaucoup d’alertes, sur ma santé et je commençais à ne plus prendre de plaisir à l’entraînement (…) Je me suis posé les bonnes questions et aujourd’hui je ne regrette pas du tout mon choix ».



Au micro de Clémentine Sarlat, Lénaïg Corson revient longuement sur sa carrière, ces blessures à répétition qui ont pertubé sa carrière ces derniers mois et sur la pratique de ce sport qu’elle aime tant. Un épisode à découvrir sur la plateforme d’ Assurément Rugby .