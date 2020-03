Rugby

Rugby - Top 14 : Coronavirus, Urios... Boudjellal pousse un énorme coup de gueule !

Publié le 22 mars 2020 à 23h35 par La rédaction

Avec le coronavirus, difficile de définir qui sera le champion des différentes compétitions sportives. En ce qui concerne le rugby français, Philippe Saint-André a évoqué certaines idées qui n’ont pas plu à Christophe Urios. Et cela a passablement énervé Mourad Boudjellal.

Le coronavirus a totalement stoppé le rugby mondial. Les différents dirigeants du Top 14 travaillent actuellement sur le meilleur scénario à adopter pour la fin de la saison. Philippe Saint-André avait évoqué son idée de « revenir à une phase finale à l'ancienne avec des faux huitièmes de finale aller-retour, des quarts allers-retours, les demi-finales à Nice et la finale au Stade de France. » Une idée qui n’a pas plu à Christophe Urios, entraîneur de l'UBB : « Cette idée de phase finale impliquant quatorze clubs, je suis résolument contre ! ». Sur son compte Twitter , Mourad Boudjellal a de son côté poussé un gros coup de gueule sur les récentes prises de paroles concernant l'issue de la saison en Top 14, estimant qu'il y avait actuellement d'autres priorités.

« Vous pouvez, toi et les autres, juste fermer vos gueules ! »

« Christophe, on va voir mourir des milliers de Français dans les prochains jours. Vous pouvez, toi et les autres, juste fermer vos gueules sur le problème de la reprise du top 14 et les différentes formules et tes 8 points d'avance et la perte de la billetterie. On en parle après. », a lâché l'ancien président du RCT, Mourad Boudjellal sur son compte Twitter .