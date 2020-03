Rugby

Rugby - XV de France : Ce protégé de Galthié comprend le report du Six Nations !

Publié le 21 mars 2020 à 21h35 par La rédaction

Alors que plusieurs matchs du Tournoi des Six Nations ont été reportés au mois d’octobre à cause du coronavirus, Mathieu Jalibert trouve la décision logique.

Le match entre la France et l’Irlande qui devait se tenir le 14 mars se jouera finalement le 31 octobre. Une décision prise en pleine crise du coronavirus et qui chamboule le calendrier du Tournoi des Six Nations. Le XV de France est encore en position pour remporter le tournoi, ce qui n’est plus arrivé depuis 2010. Mathieu Jalibert a été interrogé sur ce report qu’il considère logique étant donné la situation.

« Au moins le match se jouera »