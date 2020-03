Rugby

Rugby - XV de France : Ibañez tire un premier bilan du Tournoi des Six Nations

Publié le 1 mars 2020 à 22h35 par A.C.

Raphaël Ibañez, manager du XV de France, est revenu sur la bonne première partie de Tournoi des Six Nations réalisée par les Bleus.

Qui aurait pu dire il y a seulement quelques semaines que le XV de France allait être en lice pour un Grand Chelem, à deux matchs de la fin du Tournoi des Six Nations ? Particulièrement performant en cette année 2020, les Bleus commencent à effacer une période noire du rugby tricolore, qui a durée quasiment dix ans. Outre les résultats, c’est la nouvelle génération portée par Romain Ntamack, Antoine Dupont ou encore Grégory Aldritt qui semble enthousiasmer le public français.

« Je pense que la marge de progression de l'équipe est assez conséquente »