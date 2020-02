Rugby

Rugby - XV de France : Emile Ntamack s’enflamme pour son fils !

Publié le 27 février 2020 à 13h35 par T.M.

Sous les couleurs du XV de France, Romain Ntamack a pris le relais de son père, Emile. Ce dernier est d’ailleurs sous le charme des performances de son fils…

A 20 ans, Romain Ntamack fait partie de cette nouvelle génération prometteuse qui prend le pouvoir au sein du XV de France. Demi d’ouverture du Stade Toulousain, le Français rayonne depuis le début du Tournoi des VI Nations, étant ainsi l’un des joueurs essentiels du schéma de Fabien Galthié. Des performances qui impressionnent les observateurs et même son père, Emile Ntamack. Rapporté par Rugbyrama , l’ancien joueur du XV de France a fait part de son admiration devant les performances de son fils sous le maillot tricolore.

« Je suis stupéfait »