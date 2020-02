Rugby

Rugby - XV de France : La grande annonce de ce nouvel appelé de Galthié !

Publié le 26 février 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Entré en jeu lors de la victoire face au Pays de Galles (27-24), pour sa première sélection, Dylan Cretin ne cache pas son rêve.

Le XV de France est en passe de faire taire les mauvaises langues. Victorieux du Pays de Galles samedi dernier (27-23), les hommes de Fabien Galthié peuvent prétendre au Grand Chelem en ce Tournoi des VI Nations. Appelé par le sélectionneur national pour la rencontre face aux XV du Poireau, Dylan Cretin a connu ses premières secondes en Bleu . Dans un entretien à Rugbyrama ce mercredi, le troisième ligne aile de Lyon admet que ce fut un rêve d’évoluer à Cardiff.

« Tout est comme dans mes rêves les plus fous »