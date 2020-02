Rugby

Rugby - XV de France : La réaction de Charles Ollivon après la victoire face aux Pays de Galles !

Publié le 22 février 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Interrogé après le succès à Cardiff face Pays de Galles ce samedi (27-23), Charles Ollivon explique que le groupe pense déjà au prochain match face à l'Écosse.

Le XV de France a donc réussi à prendre sa revanche. Défaits par le Pays de Galles lors de la Coupe du monde au Japon, en octobre dernier, les Bleus se sont imposés au Principality Stadium de Cardiff ce samedi, rencontre comptant pour la troisième journée du Tournoi des VI Nations (27-23). Les hommes de Fabien Galthié sont donc en tête de la compétition avec trois victoires. Dans des déclarations rapportées par L'Équipe , Charles Ollivon, capitaine tricolore, se projette déjà sur le déplacement en Écosse.

« On pense à gagner à Murrayfield »