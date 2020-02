Rugby

Rugby - XV de France : Romain Ntamack répond aux éloges des Gallois !

Publié le 26 février 2020 à 17h35 par La rédaction

Auteur d’une énorme prestation face au Pays de Galles (23-27), Romain Ntamack a exprimé sa fierté après avoir été félicité par l’ouvreur gallois, Dan Biggar.

Le contraste était frappant. Entre l’équipe de France vaincue par le Pays de Galles en quart de finale (20-19) de la dernière Coupe du Monde et celle victorieuse à Cardiff samedi dernier (23-27), il y a un monde. Surtout compte tenu de la forme que montrait le Pays de Galles à domicile ces dernières années dans le Tournoi des VI Nations. Et l’ouvreur gallois Dan Biggar n’était pas le dernier à martyriser la défense française lors des derniers affrontements entre les deux nations. Cependant ce samedi, le XV de France a su trouver la solution pour venir à bout des Gallois. Et il le doit en partie à son demi d’ouverture, Romain Ntamack. Le joueur du Stade Toulousain s’est même fait féliciter par Dan Biggar en personne. Il est revenu sur ce moment particulier.

« J’étais très fier car c’est un joueur que j’admire »