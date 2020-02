Rugby

Rugby - XV de France : Coup dur pour Camille Chat ?

Publié le 25 février 2020 à 21h35 par A.C. mis à jour le 25 février 2020 à 21h38

Camille Chat, talonneur du Racing 92 et du XV de France, pourrait rater le déplacement en Écosse.

Avant le début du Tournoi des Six Nations, il devait être le titulaire indiscutable au poste de talonneur. Pourtant, Camille Chat a connu un premier forfait et a dû laisser sa place à Julian Marchand. Un changement qui quelque peu inquiété… avant que le joueur du Stade Toulousain ne vienne mettre fin aux débats avec des prestations de très haut niveau face à l’Angleterre, puis l’Italie. Contre le Pays de Galles, le talonneur du Racing 92 est rentré en jeu et a réalisé une des actions du match en récupérant le ballon qui a assuré la victoire aux Bleus , ce qui laissait penser qu’il pouvait retrouver sa place.

Camille Chat pas dans le groupe pour affronter l’Écosse

Ce ne sera pas face l’Écosse ! Très tôt ce mardi, l’incertitude a grandi autour de Camille Chat, à cause d’une supposée blessure aux adducteurs. Cela s’est confirmé, puisque le talonneur ne fait pas partie du groupe de 28 joueurs convoqués par Fabien Galthié pour préparer ce quatrième match du Tournoi des Six Nations, face au XV du Chardon. Il est remplacé par Peato Mauvaka du Stade Toulousain.