Rugby

Rugby - XV de France : Fickou affiche un grand objectif avec les Bleus !

Publié le 21 février 2020 à 23h35 par A.C.

Gaël Fickou, trois-quart centre du Stade Français, semble déterminé à réussir avec le XV de France.

Avec l’énorme révolution opérée par Fabien Galthié lors de son arrivée, Gaël Fickou est l’un des vétérans du XV de France avec 53 sélections, alors qu’il n’a que 25 ans. Le trois-quart centre a d’ailleurs été titulaire lors des deux premiers matchs du Tournoi des Six Nations et face au Pays de Galles, il glissera à l’aile pour pallier le forfait de Damian Penaud et Vincent Rattez.

« Je veux gagner un titre avec l’équipe de France »