Rugby

Rugby - XV de France : Un Grand Chelem sur le VI Nations ? La réponse de Laporte !

Publié le 28 février 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Président de la Fédération, Bernard Laporte tempère les choses sur un éventuel Grand Chelem du XV de France en ce Tournoi des VI Nations.

Vainqueur de l’Angleterre, de l’Italie et du Pays du Galles, le XV de France peut prétendre à remporter le Tournoi des VI Nations. Mieux, les partenaires de Charles Ollivon sont en route pour un éventuel Grand Chelem, en remportant toutes leurs rencontres de la compétition. Il faudra néanmoins s’imposer en Écosse, puis à domicile contre l’Irlande. Interviewé par RMC Sport ce vendredi, Bernard Laporte, président de la FFR, se méfie des Écossais.

« Le Grand Chelem ? Cela voudrait dire que l’on est sûr d’aller battre les Écossais chez eux, mais… »