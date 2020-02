Rugby

Rugby - XV de France : Wenceslas Lauret interpelle Fabien Galthié !

Publié le 28 février 2020 à 12h35 par La rédaction

International à 27 reprises, Wenceslas Lauret, troisième ligne du Racing 92, a confié qu'il n'avait pas fait une croix sur le XV de France.

Il est, lui aussi, victime du rajeunissement opéré par Fabien Galthié à la tête du XV de France. International à 27 reprises et cadre des Bleus lors de la dernière Coupe du Monde, Wenceslas Lauret (30 ans) n'a pas été convoqué par Fabien Galthié pour participer au Tournoi des VI Nations. Comme plusieurs joueurs présents à la Coupe du Monde, le troisième ligne subit la décision de rajeunir un effectif dont le doyen se nomme Bernard Le Roux (30 ans). Mais le joueur du Racing 92 espère toujours rejouer un jour avec le XV de France comme il l'a expliqué à travers un entretien accordé à L'Équipe .

« Je n'ai pas annoncé la fin de ma carrière internationale »