Rugby

Rugby - XV de France : Fickou annonce la couleur pour le Tournoi des VI Nations !

Publié le 22 février 2020 à 9h35 par T.M.

Ce samedi, face au Pays de Galles, le XV de France tentera de poursuivre son excellent parcours dans ce Tournoi des VI Nations. Chez les Bleus, pense-t-on à réaliser le Grand Chelem ? La question a été posée à Gaël Fickou.

Sous les ordres de Fabien Galthié, le XV de France affiche un visage bien meilleur. Cela se voir d’ailleurs sur les résultats puisque les Bleus restent sur 2 victoires en 2 matchs lors de ce Tournoi des VI Nations. Ce samedi, contre le Pays de Galles, les Bleus voudront continuer sur leur lancée, mais la mission s’annonce rude. Une victoire qui pourrait toutefois mettre le XV de France en position idéale pour un possible Grand Chelem. Au sein du groupe France, on refuse toutefois de penser à cela…

« On veut aller le chercher, mais… »