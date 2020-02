Rugby

Rugby - XV de France : La sortie forte de ce joueur de Galthié sur le Grand Chelem !

Publié le 26 février 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Alors que le XV de France est à deux victoires d’un Grand Chelem, Dylan Cretin explique que le groupe n’est pas focalisé sur

Ce Tournoi des VI Nations sourit au XV de France. Les coéquipiers de Charles Ollivon peuvent se targuer d’avoir remporté leurs trois premiers matches de la compétition (Angleterre, Italie, Pays de Galles). Les Bleus sont en course afin de remporter le Grand Chelem, mais cela passera obligatoirement par deux nouveaux succès, lors d'un déplacement en Écosse, puis avec la réception de l'Irlande. Mais via Rugbyrama ce mercredi, Dylan Cretin, troisième ligne aile tricolore, tempère les choses.

«On n’en a pas encore trop parlé»