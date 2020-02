Rugby

Rugby - XV de France : Ce message fort lancé à Fabien Galthié !

Publié le 28 février 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Appelé dans la liste des 42 pendant ce Tournoi des VI Nations, Lucas Tauzin n’a pas encore étrenné la tunique tricolore. L’ailier de Toulouse affiche son rêve d’évoluer avec le XV de France.

Lucas Tauzin fait donc partie de ce XV de France en ce Tournoi des VI Nations. Inscrit dans la liste des 42 par Fabien Galthié, après la victoire contre l’Italie (9 février, 35-22), l’ailier de Toulouse attend son heure. Le jeune rugbyman de 21 ans reste donc sur la touche pour le moment avant, peut-être d'évoluer face à l’Écosse et l’Irlande, deux rencontres essentielles pour un possible Grand Chelem. Interviewé par Rugbyrama ce vendredi, Tauzin affiche son rêve d’endosser le maillot du XV de France.

« Je rêve d’évoluer pour cette équipe de France. Qui n’en rêve pas ? »