Rugby

Rugby - Top 14 : Coronavirus, reprise... Saint-André affiche un souhait fort !

Publié le 20 mars 2020 à 16h35 par A.D.

Alors que le Top 14 est actuellement suspendu, Philippe Saint-André, actuel directeur du MHR, espérerait voir les demi-finales et la finale se disputer en juin à Nice et au Stade de France, comme prévu.

Philippe Saint-André aimerait que les phases finales de Top 14 se disputent en temps et en heure. Pour limiter la propagation du coronavirus, la FFR a décidé de suspendre toutes ses activités prévues sur le sol français. Alors qu'il est toujours impossible de définir une date de reprise des compétitions, Philippe Saint-André a émis un souhait fort dans les colonnes de L'Equipe de ce vendredi.

«Ce serait bien qu'on voie nos demi-finales à Nice et la finale au Stade de France»