Rugby - Top 14 : Une faillite pour Toulouse à cause du coronavirus ? La réponse !

Publié le 15 mars 2020 à 18h35 par A.D.

Pour limiter les risques de propagation du coronavirus, la FFR a décidé de suspendre toutes les compétitions sur le sol français. Malgré tout, le Stade Français ne devrait pas déposer le bilan, et ce même si le Top 14 ne reprenait pas cette saison.

Didier Lacroix reste confiant pour les finances du Stade Toulousain. Ce vendredi, la FFR a pris une mesure drastique pour contrer le coronavirus. Dans un communiqué officiel, la fédération a annoncé la suspension de toutes les compétitions rugbystiques jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui handicape considérablement les clubs sur le plan économique. Malgré tout, le Stade Toulousain ne jouerait pas sa survie cette saison. Comme Didier Lacroix l'a expliqué, Toulouse ne risque pas la faillite si le Top 14 ne reprend pas ses droits cette saison.

«En tant que président, je dois prévoir le pire»