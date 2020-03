Rugby

Rugby - Top 14 : La sortie inquiétante du Stade Français sur la crise du coronavirus

Publié le 19 mars 2020 à 13h35 par B.C.

Alors que le rugby est également touché par la crise du coronavirus, Thomas Lombard, directeur général du Stade Français Paris, estime que certains clubs auront du mal à se remettre des fortes pertes économiques.

À l'image des autres sports en France, le rugby est fortement touché par l'épidémie de coronavirus. Le Top 14 a fermé ses portes pour une durée indéterminée et cela entraîne des pertes considérables pour les clubs français sur le plan financier. Interrogé sur le sujet par Le Figaro , Thomas Lombard, directeur général du Stade Français, s'est prononcé sur l'impact de cette crise sur le club parisien, mais également sur les autres écuries du pays.

« Certains clubs vont beaucoup souffrir »