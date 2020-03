Rugby

Rugby - Top 14 : Philippe Saint-André propose une solution pour finir la saison !

Publié le 20 mars 2020 à 18h35 par A.D.

Pour freiner la propagation du coronavirus, la FFR a décidé de suspendre toutes ses compétitions sur le sol français jusqu'à nouvel ordre. Philippe Saint-André, actuel directeur du MHR, a proposé une formule pour que les phases finales puissent se terminer en temps et en heure.

«Revenir à une phase finale à l'ancienne»