Rugby

Rugby : Boudjellal prêt à reprendre l’OM ? Il répond !

Publié le 18 avril 2020 à 10h35 par A.C.

Mourad Boudjellal, ancien patron du RCT, a répondu aux questions concernant une possible reprise de l’Olympique de Marseille.

Le rugby, c’est fini. Après presque 15 ans de présidence, Mourad Boudjellal a décidé passer le RCT à Bernard Lemaitre. Désormais, l’homme d’affaires varois souhaiterait se consacrer à d’autres projets. Certains l’annoncent à la présidence de la Ligue nationale de rugby, d’autres le verraient bien en politique, mais Boudjellal ne semble pas trop vouloir se détacher du sport. Il a en effet plusieurs fois évoqué son envie de prendre en main le club de football du Sporting Club de Toulon.

« Le mec qui rachète l’OM, je ne vous dis pas ce qu’il mise ! »