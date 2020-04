Rugby

Rugby : Lorenzetti d’accord avec le nouveau grand projet de Laporte !

Publié le 11 avril 2020 à 17h35 par A.C.

Jacky Lorenzetti, président du Racing 92, ne sembla pas être contre un Mondial des clubs, projet porté par Bernard Laporte.

Les Coupes d’Europe pourraient disparaitre au cours des prochaines années... au profit d’une Coupe du monde des clubs ! C’est en tout cas le projet présenté par Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby. 20 équipes réparties en quatre poules, avec des phases finales et une compétition qui durera près de six semaines, exactement comme l’actuelle Coupe du monde des nations. Les demi-finalistes du Top 14 pourraient y postuler, le quatre premières équipes de Premiership, les six premières franchises du Super Rugby, ainsi que les quatre premiers de la Ligue Celte, sans oublier d’autres équipes comme le champion de la Top League japonaise. Un projet séduisant...

« La Coupe du monde des clubs, j’y suis favorable oui, mais... »