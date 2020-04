Rugby

Rugby : Ligue 1, Canal+... Quand Boudjellal se moque des droits télé du Top 14 !

Publié le 8 avril 2020 à 15h35 par B.C.

Malgré l'interruption du Top 14, Canal+ a annoncé ne pas suspendre ses versements à la LNF. Un geste explicable par le faible montant des droits télé du championnat aux yeux de Mourad Boudjellal.

Suite à l'interruption des différentes compétitions sportives en raison du coronavirus, de sérieuses questions se posent concernant les droits télé. Dans le football, Canal+ et la LFP sont en guerre depuis quelques jours, suite à la décision de la chaîne cryptée de ne pas verser les 110M€ qu'elle devait à la Ligue de football professionnel, somme correspondante en partie aux derniers matchs du championnat. Fort heureusement pour le rugby, les relations sont meilleures entre Canal+ et la LNR. La chaîne de Vincent Bolloré va bel et bien régler la dernière échéance des 97M€ prévus cette année. Un écart considérable entre les droits télé du Top 14 et de la Ligue 1 dont s'est moqué Mourad Boudjellal, ancien président du RCT.

« C'est un peu la honte. Tellement que le rugby n’est pas cher, Canal + va payer »