Rugby

Rugby - Top 14 : Palisson dévoile les dessous de son arrivée au Stade Français

Publié le 7 avril 2020 à 23h35 par A.C.

Alexis Palisson s’est exprimé au sujet de son arrivée au Stade Français, en cours de saison.

International français avec 21 sélections, Alexis Palisson a vécu l’enfer à Lyon. L’ailier a en effet été persécuté par des douleurs au dos qui l’ont empêché d’évoluer normalement sous les couleurs du LOU. Il n’a d’ailleurs disputé qu’une seule saison avec les Lyonnais... avant de rejoindre le Stade Français au mois de février dernier. Joker médical du Sud-Africain Ruan Combrick, l’ailier ou arrière a d'ailleurs joué son premier match sous les couleurs parisiennes face au RCT, son ancien club (19-18).

« J’ai décidé de tenter l’aventure Stade Français à fond, avec l’accord de Mignoni »