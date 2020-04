Rugby

Rugby - Top 14 : La nouvelle annonce de Bernard Laporte sur la fin de saison !

Publié le 6 avril 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Désireux de faire monter deux clubs de Fédérale 1 en Pro D2 : Bernard Laporte, président de la FFR, interpelle directement la Ligue nationale de rugby.

Les saisons de Top 14 et de Pro D2, ainsi que toutes les rencontres des différentes championnats amateurs, sont donc suspendues à cause du coronavirus. Un manque à gagner important pour les nombreux clubs, à l’image des divisions inférieures. La Fédération française opte pour de possibles montées au sein de la deuxième division, sans descente. Via RMC Sport ce lundi, Bernard Laporte, président de la FFR, en dit plus sur ce plan, tout en interpellant directement la LNR (Ligue nationale de rugby)

« Ce que je veux, c’est qu’on trouve un terrain d’entente »