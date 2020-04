Rugby

Rugby - Top 14 : Le président du Stade Toulousain évoque l’annulation du championnat !

Publié le 4 avril 2020 à 13h35 par La rédaction

Le coronavirus a touché de plein fouet le Rugby. Didier Lacroix, le président du Stade toulousain a fait le point sur les possibilités de voir la saison actuelle de Top 14 reprendre.

Le 13 mars dernier, la Fédération Française de Rugby a acté la suspension, jusqu’à nouvel ordre, des prochaines journées du Top 14 et de la Pro D2. Avec l’envie de rejouer au rugby avant la fin de la saison, certains joueurs commencent à perdre espoir. De nombreuses fins de championnats sont évoquées et pour la première fois, ce président évoque une annulation totale du Top 14 !

«La solution de tout rejouer s'amenuise de jour en jour»