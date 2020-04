Rugby

Rugby - Top 14 : Coronavirus, crise... Ce nouveau coup de gueule !

Publié le 3 avril 2020 à 16h35 par A.D.

Le coronavirus provoque une énorme crise dans le monde du sport, et notamment en Top 14. Alors que certains voudraient tirer profit de cette situation, Laurent Marti, le président de l'UBB, y est allé de son coup de gueule.

Laurent Marti regrette la philosophie et l'attitude de certains clubs. Pour freiner la propagation du coronavirus, la FFR a décidé de suspendre toutes les activités ayant lieu sur le sol français. Une décision qui nuit grandement aux clubs sur le plan financier. Alors que certains trouveraient un intérêt à ne pas reprendre la saison de Top 14, Laurent Marti, le président de l'UBB, a tenu à faire passer un message lors d'un entretien accordé à Sud-Ouest .

«Ne faisons pas d'opportunisme malsain»