Rugby - Top 14 : Coronavirus, crise... Boudjellal craint le pire pour certains clubs !

Publié le 2 avril 2020 à 10h35 par B.C.

Alors que le rugby est à l'arrêt en raison de l'épidémie de coronavirus, Mourad Boudjellal estime que certains clubs de Top 14 auront du mal à se remettre.

Pour limiter la propagation du coronavirus, la population française est appelée à rester confinée chez elle. Logiquement, les compétitions sportives ont été suspendues dans le pays, et le Top 14 n'échappe pas à la règle. Aucune date de reprise n'est encore évoquée pour la reprise du championnat, et en attendant, les clubs souffrent de cette pause forcée. Dans des propos accordés à Eurosport et relayés par Blog-RCT , Mourad Boudjellal estime pour sa part que certains clubs vont rencontrer de grosses difficultés financières la saison prochaine.

« L’année prochaine, ça va faire très mal »