Rugby

Rugby : Confinement, coronavirus... Bastareaud livre son programme pour garder la forme !

Publié le 27 mars 2020 à 18h35 par La rédaction

Confinés chez eux, les athlètes utilisent les moyens du bord pour garder la forme. Bidons d’eau, chaises, escaliers... Michel Bastareaud a dévoilé son programme !

En plus d’avoir totalement bousculé le calendrier des clubs de la majorité des sports au niveau mondial, le Covid-19 a aussi changé le quotidien des sportifs. Plus de salles de musculation, plus d’entraînements, plus de séance cardio... Comment les athlètes de haut niveau font-ils pour garder la forme ? Mathieu Bastareaud, ex-capitaine du XV de France a dévoilé ses secrets pour rester en forme !

« Je n’ai jamais chargé autant d’applications pour me maintenir en forme. »