Rugby

Rugby - Top 14 : Cette sortie forte sur le départ de Boudjellal du RCT !

Publié le 27 mars 2020 à 13h35 par J.-G.D.

Ancien joueur de Toulon, Jérôme Gallion n’imaginait pas un départ aussi soudain de Mourad Boudjellal, désormais ancien président du RCT.

Mourad Boudjellal n’est donc plus le président du RCT. Alors que tout portait à croire que l’homme d’affaires varois allait quitter ses fonctions au terme de la saison, ce dernier a finalement confié les rênes du club plus tôt que prévu. Un départ officialisé début décembre, Bernard Lemaître devant ainsi le nouveau visage du Ruby Club Toulonnais. Interviewé par Var-Matin , Jérôme Gallion, passé par Toulon dans les années 70 et 80, affiche sa surprise à propos de la décision de Boudjellal.

« Je ne m’attendais pas à un passage de témoin aussi rapide »