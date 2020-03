Rugby

Rugby : Une date déjà envisagée pour la finale du Top 14 ?

Publié le 26 mars 2020 à 21h35 par A.C.

Le groupe de travail mis en place pour étudier les reports des matchs de Top 14, semble favoriser une période précise pour la finale du championnat.

Le rugby, championnat comme matchs de l’équipe de France ou compétitions fédérales, est à l’arrêt. Face à la crise sanitaire qui fait actuellement rage à travers le monde, la LNR comme la FFR ont pris la décision de mettre entre parenthèses la compétition. Le gros débat concerne désormais la reprise ! En effet, alors que certains ont réclamé l’annulation pure et simple de la saison actuelle, le plus grand nombre étudierait une possible reprise au mois de juin. Interrogé sur ce sujet, Bernard Laporte, président de la FFR, avait notamment émis des gros doutes concernant la reprise du Top 14.

Une finale du Top 14 le 18 juillet ?