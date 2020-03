Rugby

Rugby - Top 14 : Laporte affiche ses craintes pour la suite du Top 14

Publié le 25 mars 2020 à 13h35 par A.C.

Bernard Laporte, président de la fédération française de rugby, s’est exprimé au sujet de la reprise du Top 14.

Comme dans des nombreux sports, le rugby est à l’arrêt. Face à la crise sanitaire actuellement, le Top 14 ainsi que toute compétition fédérale ont été mises entre parenthèses et, désormais, le débat vise à savoir quand cela va reprendre. Plusieurs solutions ont été proposées, de l’organisation de playoffs raccourcis jusqu’à la prolongation du championnat. Pour l’instant, on semble toutefois très loin d’un accord...

« Ça me semble très compromis… »