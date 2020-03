Rugby

Rugby - Top 14 : Les doutes de Sergio Parisse sur son avenir...

Publié le 20 mars 2020 à 20h35 par A.C.

Sergio Parisse, en fin de contrat avec le RCT, ne sait pas vraiment de quoi son avenir sera fait.

Véritable monument du rugby italien, Sergio Parisse connait une fin de carrière assez mouvementée. Historique du Stade Français, il a en effet été poussé vers la sortie par l’ancien coach Heyneke Meyer, avec lequel il ne s’entendait pas très bien. Il a ainsi décidé de rebondir au RCT, où il a signé pour une dernière saison avant de raccrocher les crampons, à 36 ans.

« Mon avenir est mis entre parenthèses »