Rugby

Rugby - Top 14 : La grande annonce de Sergio Parisse sur son avenir !

Publié le 2 mars 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Interrogé sur son avenir, Sergio Parisse, troisième ligne du RCT (36 ans), entretient le mystère.

Il sera en fin de contrat avec le Rugby Club Toulonnais au terme de la saison. Arrivé en juin dernier pour seulement un an, Sergio Parisse devra se pencher très sérieusement sur son avenir, lui qui a soufflé ses 36 bougies en septembre. L'international italien pourrait donc annoncer la fin de sa carrière d'ici quelques mois, ou tout simplement continuer l'aventure pour une saison de plus. Interviewé dans les colonnes du Midi-Olympique Magazine , Parisse n'échappe pas aux questions concernant son futur.

« Serai-je encore joueur de rugby la saison prochaine ? Je n’en ai aucune idée »