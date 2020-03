Rugby

Rugby - Top 14 : Sergio Parisse en dit plus sur son arrivée à Toulon !

Publié le 2 mars 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Arrivé au Rugby Club Toulonnais en juin dernier, Sergio Parisse explique qu’il désirait continuer sa carrière en France.

Après 14 années passés au Stade Français, Sergio Parisse avait cassé son contrat d'un commun accord avec le club de la capitale. Le capitaine de la sélection italienne fait désormais le bonheur du Rugby Club Toulonnais (RCT), et dans des propos accordés au Midi-Olympique Magazine , le troisième ligne de 36 ans se confie sur sa décision de rejoindre les bords de la Méditerranée.

« Toulon s’est imposé à moi »