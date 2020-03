Rugby

Rugby - Top 14 : Carbonel rend un bel hommage au Stade Français !

Publié le 1 mars 2020 à 20h35 par A.C.

Louis Carbonel, qui a offert la victoire au RCT face au Stade Français (19-18), a tenu à applaudir la prestation de ses adversaires.

On a pu vivre une fin de match heureuse... ou catastrophique ce dimanche, en fonction de l’équipe supportée. Le Stade Français, qui lutte pour sa survie en Top 14 a bien failli créer l’exploit en s’imposant à Mayol, sur les terres du RCT. Les espoirs parisiens ont toutefois été détruits en toute fin de match par Louis Carbonel, qui a passé une pénalité en face des perches, suite à un hors-jeu de Yoann Maestri.

« Je pense qu’ils ne sont pas à leur place cette saison »