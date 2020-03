Rugby

Rugby - Top 14 : L'aveu de Sergio Parisse sur son départ du Stade Français !

Publié le 2 mars 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Désormais au RCT, Sergio Parisse dévoile les raisons qui l’ont poussé à claquer la porte du Stade Français, après 14 années passées à Paris.

Sergio Parisse aura connu un grand changement en juin dernier. Le troisième ligne de 36 ans a finalement décidé de quitter le Stade Français, après 14 ans de bons et loyaux services, afin de rejoindre le RCT. Un départ important au sein de l'effectif parisien, et dans un long entretien au Midi-Olympique Magazine , l'international italien en a dit plus sur sa décision de plier bagage.

« Je ne reconnaissais plus ce club que j’ai tant aimé, donc j’ai pris la décision de partir »