Rugby

Rugby : Coronavirus, Top 14... Boudjellal fracasse un entraîneur Urios !

Publié le 24 mars 2020 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 24 mars 2020 à 13h15

Alors que la saison de Top 14 est suspendue, le monde du rugby bataille par média interposé. Mourad Boudjellal s'en est pris à Christophe Urios.

La question du calendrier du Top 14 fait débat dans le monde du rugby. Certains comme Christophe Urios ont proposé de suspendre les descentes si le championnat ne reprenait pas. Mais toutes ces hypothèses n'ont pas plu à Mourad Boudjellal qui s'en est pris ouvertement à l’entraîneur de Bordeaux-Bègles.

Il y a plus important que le rugby