Rugby

Rugby : Les All Blacks ont pris des mesures face au coronavirus !

Publié le 30 mars 2020 à 16h35 par La rédaction

Pas épargnée par la crise financière causée par le coronavirus, la Fédération néo-zélandaise de rugby a décidé de revoir à la baisse les salaires des joueurs et des membres du staff pour ne pas impacter les indemnités des employés.

Le Covid-19 a touché de plein fouet le sport mondial. Cette crise sanitaire et financière a aussi touché le rugby. Ainsi, certaines fédérations se mettent au pas et décident de réduire les gros salaires des joueurs et membres du staff pour rémunérer tous les employés de la sélection. C'est la cas de la Nouvelle-Zélande. Le sélectionneur des All Blacks et Beauden Barrett respectent cette décision.

« C'est une situation dure à vivre. »