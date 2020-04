Rugby

Rugby - XV de France : Ce proche de Galthié justifie le Tournoi raté de Teddy Thomas !

Publié le 2 avril 2020 à 14h35 par B.C.

Alors que Teddy Thomas a éprouvé de grandes difficultés durant le Tournoi des Six Nations, le responsable de l'attaque du XV de France Laurent Labit estime que le joueur du Racing 92 n'a pas supporté la pression.

Si le XV de France s'est montré à la hauteur sur le plan collectif durant le Tournoi des Six Nations, tous les joueurs n'ont pas eu le même rendement. Titulaire lors des trois premières rencontres de la compétition, Teddy Thomas s'est montré en difficultés sur le plan défensif avant d'être mis de côté par Fabien Galthié pour affronter l'Écosse. Interrogé sur les prestations de l'international français, Laurent Labit a expliqué que Teddy Thomas s'était mis trop de pression.

« C’est en discutant avec lui que j’ai compris qu’il s’était mis une énorme pression »