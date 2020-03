Rugby

Rugby - Top 14 : Le retour de Bastareaud se confirme !

Publié le 28 mars 2020 à 23h35 par A.C.

Mathieu Bastareaud, parti au Rugby United New York cet automne, devrait revenir en Top 14 la saison prochaine.

L’aventure américaine de Mathieu Bastareaud ne se passe pas vraiment comme prévu. La saison de MLR a en effet été annulée face à la crise sanitaire actuelle et le joueur est actuellement confiné à New York, avec sa famille. Mais que va faire Bastareaud après ? Avant son départ vers les États-Unis, un retour au LOU avait déjà été évoqué. Pourtant, l’arrêt total du Top 14 et la mise au chômage partiel des joueurs lyonnais ont poussé le club à mettre entre parenthèses le recrutement de la saison prochaine...

Bastareaud va revenir au LOU