Rugby - Top 14 : Le nouveau patron du RCT annonce un changement de cap !

Publié le 2 avril 2020 à 19h35 par A.C.

Bernard Lemaître, successeur de Mourad Boudjellal à la tête du RCT, s’est exprimé au sujet de sa vision pour le club.

L’époque bling-bling, c’est fini. Déjà ces dernières années, Mourad Boudjellal a voulu commencer à se détacher du recrutement de grandes stars, qui sont devenues moins nombreuses à rejoindre le RCT. Ainsi, Eben Etzebeth, deuxième-ligne champion du monde avec l’Afrique du Sud, pourrait bien être la dernière star internationale du recrutement toulonnais. Bernard Lemaître a en effet annoncé avoir une autre vision pour Toulon...

Place aux jeunes au RCT !