Rugby

Rugby - Top 14 : Un contrat en or pour la nouvelle star du Racing 92 ?

Publié le 27 mars 2020 à 20h35 par A.C.

Kurtley Beale, qui aurait signé un contrat de deux ans en faveur du Racing 92, devrait toucher un petit pactole.

Suivant les traces du RCT et de son recrutement stellaire, le Racing 92 a réalisé des très jolis coups ces dernières années. Le plus gros reste Dan Carter. Celui qui a été élu à trois reprises meilleur joueur du monde a aidé le club francilien à retrouver les sommets, avec un Bouclier de Brennus en 2016, mais est également connu pour avoir été le joueur de rugby le mieux payé au monde lorsqu’il était chez les Franciliens. Le Néo-Zélandais gagnait en effet 1,5M€ au Racing 92, ce qui à l’époque était un véritable record.

400.000€ brut par an pour Beale