Rugby - Top 14 : La sortie forte de Guilhem Guirado

Publié le 31 mars 2020 à 11h35 par A.C.

Guilhem Guirado, ancien capitaine du XV de France désormais à Montpellier, s’est exprimé sur la situation actuelle en Top 14.

La crise sanitaire qui fait rage actuellement à travers la planète, a mis le monde du sport à genou. Nombre de disciplines et de de championnat sont en effet tiraillés entre l’envie de terminer la saison et, celle de tout annuler. C’est le cas du Top 14. En effet, si la FFR a déclaré vouloir s’opposer aux relégations pour protéger certains clubs, le sujet des droit télévisuels est central. Plusieurs millions d’euros sont en jeu et certaines écuries françaises pourraient avoir des grosses difficultés à payer leurs joueurs, sans ces versements.

« Le rugby passe vraiment au second plan »