Rugby

Rugby - Top 14 : Un avenir dans le rugby ? La réponse de Didier Deschamps !

Publié le 27 mars 2020 à 9h35 par J.-G.D.

Natif de Bayonne, Didier Deschamps, sélectionneur l’équipe de France de football, n’imagine pas une possible reconversion dans le rugby.

Sélectionneur de l’équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps est né dans une ville de rugby. En effet, le champion du monde 98 a donc fait ses premiers pas dans le football à Bayonne. Et si le coach des Bleus débutait, à l’avenir, une nouvelle carrière au sein de l'Ovalie ? Via un entretien croisé avec Gonzalo Quesada au Midi-Olympique ce vendredi, Deschamps écarte une possible aventure à l’Aviron bayonnais, actuellement en Top 14.

« Je ne pourrai jamais être manager de l’Avion bayonnais (rires) »