Rugby - Top 14 : Entre Milner-Skudder et le RCT... c’est déjà fini !

Publié le 24 mars 2020 à 9h35 par A.C.

Nehe Milner-Skudder, ailier ou arrière néo-zélandais et champion du monde en 2015, ne devrait finalement pas débarquer au RCT.

Il est, avec Eben Etzebeth, la star du dernier recrutement de Mourad Boudjellal, mais pourtant... personne ne l’a encore vu ! Nehe Milner-Skudder devait débarquer au début de l’hiver, mais finalement le RCT a décidé de le laisser en Nouvelle-Zélande, pour qu’il puisse soigner au mieux sa blessure à l’épaule. Tout laissait donc penser qu’on allait voir le All Black poser ses valises sur la Rade au cours de l’été, pour un début en Top 14 la saison prochaine. Pourtant, les choses semblent avoir changé...

Milner-Skudder ne viendra pas finalement