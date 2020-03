Rugby

Rugby - Top 14 : Laporte en remet une couche sur une décision forte !

Publié le 23 mars 2020 à 20h35 par J.-G.D. mis à jour le 23 mars 2020 à 20h38

Bernard Laporte, président de la FFR, confirme que la Fédération française viendra en aide aux clubs suite aux pertes financières subies à cause du coronavirus.

Le rugby tricolore doit faire face à la crise du coronavirus, que ce soient les clubs professionnels ou amateurs. Le monde de l'Ovalie est donc stoppé depuis plusieurs jours, et les caisses des équipes en pâtissent. La Fédération française les épaulera, avec un plan de financement de 35M€ selon les propos de Bernard Laporte. Le président de la FFR, évoque à nouveau cette action, le tout dans les colonnes du Midi-Olympique ce lundi.

« La FFR va injecter près de 35M€ sur la saison en cours et la suivante »