Rugby - Top 14 : Annuler la saison à cause du coronavirus ? La réponse de la LNR !

Publié le 6 avril 2020 à 10h35 par A.D. mis à jour le 6 avril 2020 à 10h36

Pour freiner la propagation du coronavirus, l'ensemble des activités rugbystiques du territoire français ont été suspendues. Selon Paul Goze, une annulation définitive de la saison serait une décision «extrêmement grave».

Paul Goze ne veut pas aller trop vite en besogne. Alors que le coronavirus fait de plus en plus de dégâts, les plus hautes instances sportives françaises ont décidé de suspendre toutes leurs activités. Une situation qui provoque une énorme crise. Alors que certaines disciplines, tel que Wimbledon en tennis, ont déjà été annulées, Paul Goze, le président de la LNR, ne veut toujours pas penser à une fin de saison prématurée en Top 14.

«Arrêter le Championnat sera une décision extrêmement grave»