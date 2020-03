Rugby

Rugby - Top 14 : Coronavirus, reprise... Le successeur de Boudjellal annonce la couleur

Publié le 30 mars 2020 à 18h35 par A.D.

Alors que le coronavirus fait rage, la FFR a suspendu toutes ses compétitions, et en particulier le Top 14, jusqu'à nouvel ordre. Bernard Lemaitre, le nouveau patron du RCT, a lâché ses vérités sur la reprise potentielle de la saison.

Pour contrer le coronavirus, la FFR a décidé de suspendre toutes les compétitions ayant lieu sur le territoire français. Alors que la reprise du Top 14 n'est pas assurée cette saison, Bernard Lemaitre, le successeur de Mourad Boudjellal au RC Toulon, s'est prononcé sur l'organisation de la fin de saison. Et comme il l'a confié ce lundi dans L'Equipe, il pourrait y avoir un Top 15, voire un Top 16, lors de l'exercice 2020-2021.

Un Top 15 ou un Top 16 la saison prochaine ?