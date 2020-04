Rugby

Rugby - Top 14 : Coronavirus, reprise... La LNR fixe une date butoir !

Publié le 6 avril 2020 à 12h35 par A.D.

Le Top 14, comme toutes les autres compétitions françaises, a été suspendu à cause du coronavirus. Comme l'a révélé Paul Goze, le président de la LNR, le championnat, s'il devait reprendre, se terminera le 18 juillet au plus tard.

La LNR s'est fixé une date limite pour finir la saison 2019-2020. C'est en tous les cas ce qu'a révélé Paul Goze, le président de la Ligue Nationale de Rugby. Pour contrer le coronavirus, l'ensemble des compétitions du territoire français, le Top 14 inclus, ont été suspendu jusqu'à nouvel ordre. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Paul Goze a expliqué que, dans tous les cas, l'exercice en cours sera terminé le 18 juillet prochain.

«Nous nous sommes fixé le 18 juillet comme limite»