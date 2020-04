Rugby

Rugby : La nouvelle annonce de Bernard Laporte sur la crise du coronavirus !

Publié le 5 avril 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, confirme la mise en place d'un plan afin d’aider les clubs amateurs, directement touchés par le Covid-19.

Impacté par le coronavirus, le monde du rugby a dû stopper ses activités. L’épidémie met les clubs amateurs en difficulté financière, tous les championnats étant à l’arrêt. Mais la Fédération française sera là pour les épauler. Sollicité par le Midi-Olympique , Bernard Laporte, président de la FFR, admet qu'il lancera un plan de 35M€.

« La fédération va débloquer 35M€ en faveur du monde amateur »